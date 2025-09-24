پخش زنده
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور گفت: در راستای ایفای تکالیف قانونی محوله در قانون تأسیس فراجا و همچنین دستورالعملهای ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، صدور مجوز سلاح به فراجا منتقل میشود.
به گزارش، سردار سعید منتظرالمهدی با اعلام این خبر افزود: بر همین اساس، انجام تمامی امور مربوط به صدور و تمدید مجوز انواع سلاحهای شکاری، ورزشی و پی سی پی (PCP) از ابتدای مهرماه جاری به معاونت سلاح، مهمات و مواد ناریه فراجا منتقل شده است.
وی اظهار کرد: دارندگان این نوع سلاحها از این پس میتوانند با توجه به تاریخ انقضای مجوزهای صادره توسط نهادهای قبلی و برای انجام مراحل صدور یا تمدید مجوز خود به معاونت سلاح، مهمات و مواد ناریه فراجا واقع در تهران - خیابان شهید مطهری جنب خیابان میرعماد و یا به شعب مربوطه در مراکز استانها و شهرستانهای محل اقامت خود مراجعه کنند.
سردار منتظرالمهدی تاکید کرد: این موضوع شامل کارکنان نیروهای مسلح نمیشود و این افراد همچنان باید بر اساس ضوابط ابلاغی گذشته، به مراکز از پیش تعیینشده توسط فرماندهان و سلسله مراتب فرماندهی خود مراجعه کنند.
سخنگوی فراجا افزود: تمامی فروشگاههای مجاز سلاح و مهمات در سراسر کشور نیز از این پس موظفند فعالیتهای خرید و فروش سلاح و مهمات را مطابق با ضوابط ابلاغی جدید فراجا و از طریق سامانههای طراحی شده برای این منظور انجام دهند ضمن اینکه از فروشندگان سلاح هم درخواست میشود که برای دریافت اطلاعات لازم و برقراری ارتباط با سامانههای فراجا، در اسرع وقت به شعبات معاونت سلاح و مهمات فراجا در شهر یا استان خود مراجعه کنند.
سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر در این رابطه، متعاقباً اطلاع رسانی میشود تا هیچ ابهامی باقی نمانده و فرآیندها به بهترین شکل ممکن انجام شود.