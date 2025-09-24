پخش زنده
امروز: -
مسابقات چهارجانبه والیبال با حضور تیمهای شهداب یزد، سپاهان اصفهان، مهرگان نور و مس رفسنجان در یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسابقات چهارجانبه والیبال با حضور تیمهای شهداب یزد، سپاهان اصفهان، مهرگان نور و مس رفسنجان قرار است طی سه روز از هفتم تا نهم مهرماه برگزار شود.
این رقابتها که از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در سالن اختصاصی شهداب یزد پیگیری خواهد شد، فرصتی برای محک جدی تیمها پیش از آغاز لیگ برتر والیبال کشور به شمار میرود.
حضور تیمهای مطرح و صاحبنامی چون شهداب و سپاهان، هیجان و حساسیت این مسابقات را دوچندان میکند. ورود و تماشای این بازی برای عموم آزاد و رایگان است.
به گفته مدیرعامل باشگاه شهداب یزد، پروتکل و برنامه مسابقات کاملاً شبیه به رقابتهای رسمی بوده و حتی زیرساخت ویدیو چک نیز برای این مسابقات فراهم شده است.
در پایان مسابقات امتیازبندی میشود و به تیم قهرمان جام اهدا خواهد شد. تیم منتخب نیز انتخاب می شود و کاملاً شکل رسمی دارد.