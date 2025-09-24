پخش زنده
سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه هرمزگان امروز به میزبانی مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع) قشم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور گفت: حوزههای علمیه در تربیت دانشمندان و عالمان متعهد، قشی مهم و اساسی دارد.
آیتالله غروی افزود: توجه ویژه حوزههای علمیه به مسائل روز جامعه و تلاش برای پاسخگویی به نیازهای فکری و دینی جوانان ضروری است.
آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز گفت: در اسلام علم و دانش از اهمیت ویژهای برخوردار است که طلاب علوم دینی باید به آن نگاه خاص داشته باشند.
رونمایی از نشریه علمی و اطلاعرسانی مدرسه النبی بندرعباس، تجلیل از ۵۰ روحانی و طلاب برتر کشوری و استانی در عرصه پژوهش، و ممتازان سال تحصیلی ۱۴۰۳ از دیگر برنامههای این مراسم بود.