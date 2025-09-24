به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ احمد مرادی در پاسخ به پرسش خبرنگار در این خصوص گفت: همچنین با طرح این موضوع در مجلس، مصوبه‌ی تامین مواد اولیه پالایشگاه‌های کوچک و متوسط از دولت گرفته می‌شود.

مدیر ارشد شرکت نفت آفتاب بندرعباس هم گفت: به طور میانگین روزانه ۴۰ هزار بشکه مشتقات نفتی در این شرکت خصوصی تولید می‌شود.

علیرضا امین افزود: تولیدات این پالایشگاه انواع مشتقات نفتی مانند هیدروکربنات سبک و حلال است.

وی گفت: در هفت ماه گذشته فقط یک چهارم مواد اولیه این شرکت از پالایشگاه عسلویه تامین شد.

مدیر ارشد شرکت نفت آفتاب بندرعباس افزود: همه‌ی تولیدات این پالایشگاه به کشور‌های آسیای میانه و حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس صادر می‌شود.

امین گفت: بیش از دو هزار و ۶۰۰ تن هم در این پالایشگاه مشغول به کارند که با ادامه این روند بیکار می‌شوند.

وی افزود: راه اندازی واحد روغن و ساخت پالایشگاه ۶۰ هزار تنی از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای این پالایشگاه است.

پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس در ۲۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع است.