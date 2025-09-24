پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: امسال با ورود هزار و ۳۰۰ دانشجوی جدید، شمار دانشجویان این دانشگاه به شش هزار و ۳۰۰ تن افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مصطفی ظهیرنیا در نشست خبری افزود: دانشگاه هرمزگان دارای ۷ دانشکده و ۳۱ گروه آموزشی است و در مجموع ۱۵۶ رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری در این دانشگاه راهاندازی شده است.
وی با اشاره به فعالیت سه پژوهشکده هرمز، حرا و مطالعات مکران، در شهرستانهای بندرعباس، قشم و سیریک گفت: مجتمع آموزش عالی میناب نیز با دو دانشکده و ۴۵۰ دانشجو، زیرمجموعه این دانشگاه است.
رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: اکنون ۱۸۱ دانشجوی بینالملل از کشورهای چین، افغانستان و عراق در این دانشگاه مشغول به تحصیلاند که سال گذشته ۱۸ تن از آنان فارغالتحصیل شدهاند.
ظهیرنیا افزود: ۲۵۴ عضو هیأت علمی در دانشگاه هرمزگان فعالیت میکنند که ۱۷ تن از آنان، پارسال جذب شدند.
وی همچنین از آغاز ساخت دانشکده شیمی و نفت با مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس خبر داد و گفت: این طرح تا دو سال آینده ساخته میشود.
بیشتربخوانید: برگزاری یادواره شهدای مقاومت در جاسک
به گفته رئیس دانشگاه هرمزگان، ظرفیت خوابگاههای این دانشگاه دو هزار و ۱۰۰ تن است که ۶۴ درصد آنها را دانشجویان دختر تشکیل میدهند.
ظهیرنیا افزود: دانشگاه هرمزگان در سال ۲۰۲۵ موفق به کسب رتبه ۲۰ در میان دانشگاههای وزارت علوم و پزشکی کشور شده است.