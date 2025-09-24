پخش زنده
همایش دبیران و رؤسای قرارگاههای تحول بندرعباس با حضور ۱۵۰ تَن در سالن امام خامنهای ناحیه بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس گفت: این گردهمایی با هدف بررسی راهکارهای ارتقاء فعالیتهای اجتماعی در محلات و تقویت نقش قرارگاههای تحول در جامعه برگزار شد.
حمید کمالی گفت: یکی از مهمترین وظایف دبیران، ایجاد فضای همدلی و صمیمیت در سطح محلات و تبدیل مساجد به کانون اصلی فعالیتهای اجتماعی است.
وی افزود: با رونق مساجد بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد و فضای محلات به سمت آرامش و همگرایی پیش میرود.