به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس گفت: این گردهمایی با هدف بررسی راهکار‌های ارتقاء فعالیت‌های اجتماعی در محلات و تقویت نقش قرارگاه‌های تحول در جامعه برگزار شد.

حمید کمالی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف دبیران، ایجاد فضای همدلی و صمیمیت در سطح محلات و تبدیل مساجد به کانون اصلی فعالیت‌های اجتماعی است.

وی افزود: با رونق مساجد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و فضای محلات به سمت آرامش و همگرایی پیش می‌رود.