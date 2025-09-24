وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای سوئیسی خود با انتقاد از رویکرد غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اصرار بر سوء استفاده از سازوکار‌های شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران را غیرقابل قبول و بحران‌زا دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، با ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار راجع به روابط دوجانبه ایران-سوئیس و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر شد.

عراقچی با انتقاد از رویکرد غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اصرار بر سوء استفاده از سازوکار‌های شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران را غیرقابل قبول و بحران‌زا دانست و خاطرنشان کرد که سه کشور اروپایی و آمریکا به دلیل نقض تعهدات مکرر و بدتر از آن تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان صلاحیت توسل به ساز و کار حل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته‌اند و این اقدام مخرب تبعات ناخوشایندی بر روند‌های دیپلماتیک مرتبط با این موضوع خواهد داشت.