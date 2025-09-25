پخش زنده
آیین «مهمانی لالهها» به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس و همزمان با اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، عصر امروزدر گلزار شهدای سراسر استان کرمان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مراسم باشکوه که نمادی از تجدید عهد و پیمان با آرمانهای بلند شهدا و مقاومت است، امروزپنجشنبه، سوم مهر ساعت ۱۵:۳۰ در گلزار شهدای سراسر استان کرمان برگزار خواهد شد.
در این آیین، مسئولان ارشد استانی، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان دوران دفاع مقدس و مردم شریف استان کرمان، با حضور در گلزار شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره حماسهسازان هشت سال دفاع مقدس و همچنین مجاهدتهای سید حسن نصرالله را گرامی خواهند داشت.
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در جامعه و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده است.
از عموم علاقهمندان دعوت شده با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر عشق و ارادت خود را به شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی ابراز کنند..