به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مراسم باشکوه که نمادی از تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند شهدا و مقاومت است، امروزپنجشنبه، سوم مهر ساعت ۱۵:۳۰ در گلزار شهدای سراسر استان کرمان برگزار خواهد شد.

در این آیین، مسئولان ارشد استانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان دوران دفاع مقدس و مردم شریف استان کرمان، با حضور در گلزار شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره حماسه‌سازان هشت سال دفاع مقدس و همچنین مجاهدت‌های سید حسن نصرالله را گرامی خواهند داشت.

غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در جامعه و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده است.

از عموم علاقه‌مندان دعوت شده با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر عشق و ارادت خود را به شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی ابراز کنند..