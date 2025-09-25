پخش زنده
تصادف دو خودروی قاچاقچیان سوخت در محور میناب – سیریک جان دو تن را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت: این حادثه دیروز بعدازظهر بر اثر برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و نیسان سایپا که حامل سوخت قاچاق بودند، رخ داد.
سرهنگ محمد حق پرست افزود: بر اثر این برخورد هر دو خودرو طعمه آتش شدند و رانندگان آنها در میان شعلههای آتش سوختند.
وی گفت: علت حادثه در درست بررسی است.
چند هفته پیش یک خودروی سوخت کش هم در جاده گچین جان ۹ نفر را گرفت.