تحلیلگر امور سیاسی فلسطینی با اشاره به اوضاع هولناک و شرایط بغرنج بیمارستان‌ها در غزه، هدف قرار دادن بخش بهداشت و درمان را نشانه توحش اشغالگران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری شهاب، «امجد بشکار» تحلیلگر امور سیاسی فلسطینی گفت: تصاویر ارسالی از داخل بیمارستان‌ها در غزه اوج فاجعه انسانی را نشان می‌دهد که کابینه افراطی رژیم صهیونیستی رقم زده است. این رژیم، مراکز درمانی را هدف قرار داده و ویران می‌کند و آنها را از ساده‌ترین حقوقشان محروم می‌کند.

بشکار تاکید کرد: در علم سیاست هدف قرار دادن بخش پزشکی به این شکل، تصادفی نیست بلکه سیاستی است که با هدف فروپاشی جامعه و تبدیل بیماران و کودکان به اهرم فشار علیه مقاومت انجام می‌شود.

این تحلیلگر تصریح کرد: آنچه رخ می‌دهد فقط نقض قانون بین المللی نیست بلکه نسل کشی تمام عیار است. این وضعیت، جامعه جهانی را در برابر آزمون اخلاقی و سیاسی واقعی قرار می‌دهد که یا از اصولی که از آن طی دهه‌ها دم می‌زند، دفاع کند یا در مجازات جمعی شرکت کند که تهدید کننده صلح و ثبات منطقه و جهان است.

بخش بهداشت و درمان غزه به طور کامل فروپاشیده است و بیشتر بیمارستان‌ها به شکل کامل یا جزئی به علت حملات مستقیم رژیم صهیونیستی، نبود سوخت لازم برای راه اندازی ژنراتور‌های برق و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، از روند خدمات دهی خارج شده‌اند.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، بیمارستان‌ها توان پذیرش حجم انبوه مجروحان و بیماران را ندارند به ویژه که از کمبود شدید تجهیزات پزشکی و دارو رنج می‌برند.

سازمان‌های بین المللی و در راس آنها سازمان جهانی بهداشت درباره فاجعه انسانی بی سابقه در غزه هشدار داده و اعلام کرده است که بخش بهداشت غزه در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد و تداوم حملات به مراکز درمانی و ممانعت از ورود کمکها، شمار قربانیان را دو چندان خواهد کرد و نجات جان افراد را محال می‌کند.

در این شرایط، بیمارستان‌ها که باید پناهگاه مجروحان باشد به محلی تبدیل شده است که اوج فجایع و رنج‌های ساکنان غزه تحت محاصره و زیر آتش را نمایان می‌سازد.