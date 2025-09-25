به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، نتایج مسابقات به این شرح است:

میدتیلان دانمارک ۲ - ۰ اشتروم گراتس اتریش

ستاره سرخ بلگراد صربستان ۱ - ۱ سلتیک اسکاتلند

دینامو زاگرب کرواسی ۳ - ۱ فنرباغچه ترکیه

مالمو سوئد ۱ - ۲ لودوگورتس بلغارستان

نیس فرانسه ۱ - ۲ رم ایتالیا (گل‌های رم: اوبیته اندیکا در دقیقه ۵۲ و جانلوکا مانچینی ۵۵)

اسپورتینگ براگا پرتغال ۱ - ۰ فاینورد هلند

فرایبورگ آلمان ۲ - ۱ بازل سوئیس

رئال بتیس اسپانیا ۲ - ۲ ناتینگام فارست انگلیس

برای ناتینگام ایگور ژسوس در دقایق ۱۸ و ۲۳ گلزنی کرد و گل‌های بتیس را سدریک باکامبئو در دقیقه ۱۵ و آنتونی ۸۵ وارد دروازه حریف کردند.

برنامه - پنجشنبه ۳ مهر:

گو اهد ایگلز هلند - استه وا بخارست رومانی

لیل فرانسه - بران نروژ

آستون ویلا انگلیس - بولونیا ایتالیا

یانگ بویز سوئیس - پاناتینایکوس یونان

سالزبورگ اتریش - پورتو پرتغال

اوترخت هلند - المپیک لیون فرانسه

گلاسگو رنجرز اسکاتلند - خنک بلژیک

فرانس واروش مجارستان - ویکتوریا پلژن چک

اشتوتگارت آلمان - سلتاویگو اسپانیا

در جدول تیم‌های ۳ امتیازی دینامو زاگرب و میدتیلان دانمارک اول و دوم هستند و لودوگورتس بلغارستان با ۳ امتیاز سوم است.