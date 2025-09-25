پخش زنده
امروز: -
هفته نخست دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ اروپا شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، نتایج مسابقات به این شرح است:
میدتیلان دانمارک ۲ - ۰ اشتروم گراتس اتریش
ستاره سرخ بلگراد صربستان ۱ - ۱ سلتیک اسکاتلند
دینامو زاگرب کرواسی ۳ - ۱ فنرباغچه ترکیه
مالمو سوئد ۱ - ۲ لودوگورتس بلغارستان
نیس فرانسه ۱ - ۲ رم ایتالیا (گلهای رم: اوبیته اندیکا در دقیقه ۵۲ و جانلوکا مانچینی ۵۵)
اسپورتینگ براگا پرتغال ۱ - ۰ فاینورد هلند
فرایبورگ آلمان ۲ - ۱ بازل سوئیس
رئال بتیس اسپانیا ۲ - ۲ ناتینگام فارست انگلیس
برای ناتینگام ایگور ژسوس در دقایق ۱۸ و ۲۳ گلزنی کرد و گلهای بتیس را سدریک باکامبئو در دقیقه ۱۵ و آنتونی ۸۵ وارد دروازه حریف کردند.
برنامه - پنجشنبه ۳ مهر:
گو اهد ایگلز هلند - استه وا بخارست رومانی
لیل فرانسه - بران نروژ
آستون ویلا انگلیس - بولونیا ایتالیا
یانگ بویز سوئیس - پاناتینایکوس یونان
سالزبورگ اتریش - پورتو پرتغال
اوترخت هلند - المپیک لیون فرانسه
گلاسگو رنجرز اسکاتلند - خنک بلژیک
فرانس واروش مجارستان - ویکتوریا پلژن چک
اشتوتگارت آلمان - سلتاویگو اسپانیا
در جدول تیمهای ۳ امتیازی دینامو زاگرب و میدتیلان دانمارک اول و دوم هستند و لودوگورتس بلغارستان با ۳ امتیاز سوم است.