فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق از اجرای طرح «هر سرباز، نایب یک شهید» در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ نصیری از اجرای طرح «هر سرباز، نایب یک شهید» در شهرستان بافق خبر داد و گفت: در قالب این طرح، سربازان تازهوارد یک شهید را به عنوان رفیق و همراه معنوی خود انتخاب میکنند.
وی ادامه داد: اجرای این برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس و روز سرباز آغاز شده و هدف از آن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوسازی برای نسل جوان است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق افزود: بر اساس این طرح، سربازان در طول دوران خدمت و حتی پس از آن با یاد و نام شهدا مسیر خدمت خود را ادامه میدهند. همچنین سرکشی از خانواده شهدایی که سربازان آنان را به عنوان رفیق معنوی خود برگزیدهاند، در سطح استان و شهرستان انجام میشود.
سرهنگ نصیری با اشاره به اجرای این طرح در شهرستان گفت: در بافق ۱۴ خانواده شهید در قالب طرح میان سربازان وظیفه تقسیم شدهاند و این خانوادههای معظم توسط سربازان و نیروهای بسیج مورد دلجویی و دیدار قرار میگیرند.
سرهنگ نصیری خاطرنشان کرد: این طرح اقدامی ارزشمند در راستای زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا و تقویت پیوند معنوی سربازان با فرهنگ ایثار و شهادت است.