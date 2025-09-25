به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ نصیری از اجرای طرح «هر سرباز، نایب یک شهید» در شهرستان بافق خبر داد و گفت: در قالب این طرح، سربازان تازه‌وارد یک شهید را به عنوان رفیق و همراه معنوی خود انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه هم‌زمان با هفته دفاع مقدس و روز سرباز آغاز شده و هدف از آن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوسازی برای نسل جوان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق افزود: بر اساس این طرح، سربازان در طول دوران خدمت و حتی پس از آن با یاد و نام شهدا مسیر خدمت خود را ادامه می‌دهند. همچنین سرکشی از خانواده شهدایی که سربازان آنان را به عنوان رفیق معنوی خود برگزیده‌اند، در سطح استان و شهرستان انجام می‌شود.

سرهنگ نصیری با اشاره به اجرای این طرح در شهرستان گفت: در بافق ۱۴ خانواده شهید در قالب طرح میان سربازان وظیفه تقسیم شده‌اند و این خانواده‌های معظم توسط سربازان و نیرو‌های بسیج مورد دلجویی و دیدار قرار می‌گیرند.

سرهنگ نصیری خاطرنشان کرد: این طرح اقدامی ارزشمند در راستای زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا و تقویت پیوند معنوی سربازان با فرهنگ ایثار و شهادت است.