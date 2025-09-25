پخش زنده
همایش روایت دلبری ؛ جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان در قالب دومین کنگره بزرگداشت سههزار شهید استان سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مراسم، نمادی از پیوند نسل جوان با آرمانهای شهیدان ، نشانهای از تداوم فرهنگ ایثار در آینده و ترویج ازدواج آسان در پرتو عشق و ایمان بود.
محمود انوشه، روانشناس، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در سخنان خود شهدا را طراحان معماری انسانسازی و سنگ بنای ارزشهای انسانی معرفی کرد.
وی افزود: شهیدان، مسیر کمال را برای ما ترسیم کردهاند و آنان نهتنها جان خود را فدا کردند، بلکه با ایثار خویش طرحی نو در انسانیت و ارزشهای اخلاقی درانداختند.
این استاد دانشگاه افزود: یاد و خاطره شهدا باید چراغی روشن در تمام مسیرهای زندگی ما باشد و فراموش نکنیم که شهید تنها یک فرد نیست بلکه مدرسهای از ایمان و امید است.
انوشه بر ضرورت برگزاری چنین کنگرههایی تأکید کرد و افزود: این محافل، تنها یادبود گذشته نیستند، بلکه فرصتی برای آشنایی نسل جوان با هویت انقلابی، روحیه مقاومت و فرهنگ ایثار است .
وی تاکید کرد : زوج های جوان نسل آینده را در مسیر ایثار، تعهد و مسئولیتپذیری تربیت کنند.
اوج معنویت سومین شب دومین کنگره ۳ هزار شهید استان مراسم استقبال و تجدید میثاق با شهید گمنام بود. حضور خانوادههای شهدا و ایثارگران در کنار پیکر مطهر این شهید، صحنهای پرشکوه از عشق و دلدادگی به ارزشهای انقلاب آفرید.