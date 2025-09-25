به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این تفاهم نامه میان غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و علی آقامحمدی رئیس این ستادپیشرفت و آبادانی ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور امضا شد.

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم امضای این تفاهم نامه، با بیان این که طبق ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، توسعه روستایی و عشایری یکی از وظایف ذاتی این وزارتخانه است، گفت : مباحث توسعه روستایی کاملاً با مباحث توسعه کشاورزی با هم مرتبط هستند و ما از هر کمکی در زمینه محرومیت زدایی از روستا‌های کمتر برخوردار استقبال می‌کنیم.

غلامرضا نوری با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال اول دولت چهاردهم، افزود : در سالی که گذشت بخش کشاورزی از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصد یعنی بخش کشاورزی به رشد ۵.۶ واحد درصدی دست یافت و سهم بخش کشاورزی هم در اقتصاد کشور یک درصد افزایش پیدا کرد.

وی با بیان این که پارسال ، صادرات بخش کشاورزی ۳۲ درصد افزایش و واردات این بخش ۶ درصد کاهش در ارزش داشته است، گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی سه میلیارد دلار بهبود یافت و از منفی ۱۱ میلیارد به منفی ۸ میلیارد دلار رسید.

وزیر جهاد کشاورزی افزود : با وجود ناترازی‌های انرژی و خشکسالی شدید و بی سابقه، صادرات بخش کشاورزی در امسال نیز ۱۱ درصد رشد داشته و کماکان افزایشی است.

غلامرضا نوری گفت: در تولید شکر افزایش قابل توجهی داشته‌ایم و درصد تامین شکر از داخل از حدود ۷۰ درصد به حدود ۸۵ درصد ارتقا پیدا کرده است و وعده‌ای که ما خدمت حضرت آقا هم در نمایشگاه داده بودیم در بحث شکر برای پایان دولت چهاردهم به فضل الهی انشالله محقق خواهد شد.

وی افزود: در مورد گوشت قرمز هم پارسال حدود دو درصد افزایش داشتیم و امسال امیدواریم که رشد تولید، سرعت بیشتری پیدا کند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در مورد میوه‌های گرمسیری هم در محضر ایشان قول دادیم تا پایان دولت چهاردهم کشور را از واردات ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلاری میوه‌های گرمسیری به ویژه موز بی نیاز کنیم، گفت که هم اکنون بخشی از نیاز کشور از تولید داخل تامین می‌شود و با کمک بخش خصوصی به ویژه در جنوب شرق کشور، این طرح با سرعت به پیش می‌رود.

نوری با اشاره به این که در زمینه پرورش آبزیان پارسال رشد قابل توجهی داشتیم، افزود: در پرورش ماهی در قفس ۱۲ درصد و در پرورش ماهیان خاویاری ۲۷ درصد رشد تولید داشته‌ایم.

وی به رشد ۴ درصدی تولید محصولات باغی اشاره کرد و گفت : امسال حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خرید تضمینی شده است که اگر با سال‌هایی که از شرایط مشابه خشکسالی برخوردار بودند مثل حدود ۱۲ سال قبل که چنین وضعیتی را کشور تجربه کرد و آن موقع ۴.۵ میلیون تن گندم خریداری شد، خرید ۸ میلیون تن گندم قابل توجه است و نشان از رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی، اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را در افزایش تولید در دیمزار‌ها موثر عنوان کرد و افزود: استفاده از بذر اصلاح شده، تامین به موقع کود و نهاده‌های مورد نیاز و کمک‌های فنی و اعتباری که در این طرح صورت گرفت به بهره‌وری و افزایش راندمان تولید در دیمزار‌ها کمک کرد و از طریق به زراعی توانستیم تاب آوری بیشتری در برابر کاهش بارندگی داشته باشیم.

نوری به همکاری با ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه تولید برنج و دام سبک و دام روستایی، اشاره و گفت : در بحث توسعه عدالت محور که حضرت آقا در اولین دیدارشان با اعضای دولت چهاردهم به آن خیلی تاکید داشتند، یک سندی تحت عنوان سند توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف آن شامل عدالت در بحث توزیع، عدالت در بحث اداری و انتصابات و... در حال آماده سازی آن هستیم.

وی افزود: از دامداری‌های کوچک روستایی، گلخانه‌های کوچک مقیاس، توسعه زنجیره‌های بزرگ و کشت و صنعت ها، پایانه‌های صادراتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و... در کنار واحد‌های کشاورزی روستاپایه حمایت می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه تنظیم بازار وقتی دولت چهاردهم آغاز به کار کرد، ارز سالانه برای تامین کالا‌های اساسی ۱۱ و نیم میلیارد دلار بود که از این مقدار حدود یک میلیارد آن را پس انداز و بدهی سال‌های گذشته را پرداخت کردیم

نوری افزود: عید نوروز پارسال با ماه مبارک رمضان توأم بود اولین باری بود در این وزارت‌خانه تنظیم بازار شب عید بدون اینکه ریالی به بیت‌المال هزینه تحمیل بشود بازار شب عید به خوبی تامین شد و کالا به وفور در بازار وجود داشت.

وی گفت : در دولت چهاردهم، علیرغم فراز و نشیب‌هایی که در یک سال گذشته و ۱۲ روز جنگ تحمیلی و اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی افتاد، تامین کالا‌های اساسی به فضل الهی در کشور به خوبی انجام شده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تغییر قیمت برخی از کالا‌ها مثل حبوبات و گوشت قرمز را ناشی از حذف ارز ترجیحی آنها و تغییر نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ارز ۷۰ هزار تومان دانست و افزود: این تغییرات در پی کاهش مبلغ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی صورت گرفته است.

نوری سپس به افزایش قیمت کود شیمیایی و کرایه حمل و نقل نیز اشاره و این پارامتر‌ها را در افزایش قیمت کالا‌های کشاورزی موثر عنوان کرد.

وی گفت: در پی توصیه‌های موکد حضرت آقا ما روزی نیست که در حوزه تنظیم بازار کالا و یا تامین کالا جلسه‌ای رو نداشته باشیم، زیرا سفره مردم و معیشت مردم بسیار مورد تاکید حضرت آقا است و ما خود را مکلف می‌دانیم که با دقت هرچه بیشتر و با نظارت هرچه دقیق‌تر در این حوزه کار‌ها را پیش ببریم.

در این نشست، علی آقامحمدی رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی گفت : هم اکنون از ۳۹۵۰۰ روستا ۱۳۵۴۲ روستا کمتر برخوردار هستند و این ستاد، با رویکردی بنیادین در راستای محرومیت‌زدایی، توانمندسازی اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و گردشگری نسبت به شکوفایی ظرفیت‌های بومی در مسیر توسعه فراگیر روستا‌ها فعالیت می‌کند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به این که اجرای طرح ۴۰۴۰ منظومه روستایی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد، افزود: این طرح در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست و در آن همکاری و مشارکت در زمینه پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و کم‌برخوردار از طریق برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مشترک در حوزه‌های اشتغال‌زایی و حمایت از ایجاد توسعه کسب و کار‌ها و افزایش درآمد، بسترسازی و برنامه‌ریزی جهت ارتقای مسائل تمامی حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، عمرانی و مسکن انجام می‌گیرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، هدف تفاهمنامه وزارت جهاد کشاورزی و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور را توسعه اقتصادی روستا عنوان کرد و گفت : در راستای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشرفت و آبادانی روستا‌ها و طرحهایی که برای روستا امری لازم تلقی می‌شود، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و ستاد پیشرفت و آبادانی روستایی ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور منعقد شد.

اکبر فتحی افزود: این تفاهمنامه، فعالیت‌هایی را که وزارت جهاد کشاورزی در روستا‌ها از قبیل افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی از طریق آموزش بهره برداران کشاورزی و اصلاح الگویی که با استفاده از ظرفیت‌های مغفولی که در روستا‌ها وجود دارد، شامل می‌شود و در اجرا، ستاد پیشرفت آبادانی تسهیلگری آن را نجام خواهد شد.

وی افزود: در تفاهمنامه اشاره شده است که ساختار اجرایی برای این کار پیش بینی شود و به صورت ماهانه، نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه و ستاد در کنار هم پیشرفت این طرح و اقدامات را رصد و پیگیری کنند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که طبیعتاً آنچه که مربوط به توسعه اقتصادی روستاهاست در این تفاهمنامه مورد توجه قرار دارد،گفت: کلیه فعالیت‌های دامپروری، زراعت و... مشمول این تفاهمنامه می‌شود و ستاد هم طبیعتاً تسهیلگری این امر را به عهده خواهد داشت.

فتحی با اشاره به این که ستاد، جذب و جلب مشارکت‌های مردمی را برای این که مردم متقاعد بشوند و به صورت بنگاه‌های کوچک در زیر بخش‌های مرتبط با توسعه اقتصادی روستا، فعالیت و سرمایه گذاری کنند بر عهده خواهد داشت،افزود: همچنین با استفاده از نیرو‌های جوانی که به صورت خودجوش در این طرح با ستاد همکاری می‌کنند، آموزش‌های چهره به چهره به بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی در روستا‌ها ارائه تا همگام با توسعه کالبدی نهاد‌های دیگر پیگیری می‌شود، هدف نهایی یعنی توسعه اقتصادی روستاها، پیگیری و اجرایی شود.