سخنگوی صنعت برق گفت: در بخش خانگی، از امسال طرح کارور برق در حال راه‌اندازی است که بر اساس آن، تا تابستان آینده مشترکانی که در بخش خانگی صرفه‌جویی می‌کنند می‌توانند برق صرفه‌جویی شده را به کارور برق برسانند و در اختیار مشترکان بزرگ که برق مازاد نیاز دارند قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی رجبی مشهدی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم و قانون مانع‌زدایی، پیش‌بینی شده به‌کسانی که صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته باشند، برقی که صرفه‌جویی می‌شود از طریق گواهی صرفه‌جویی به آنان عرضه شود.

سخنگوی صنعت برق افزود: این گواهی‌ها قابلیت دارند به‌عنوان برقی که قطع نمی‌شود در اختیار صنایع قرار گیرند و یا در تابلوی بهینه سازی مصرف عرضه شوند که قیمت بسیار بالایی دارد که قطعا از آن استقبال می‌شود و توجیه پذیر خواهد شد.

رجبی مشهدی افزود: در بخش خانگی، از امسال طرح کارور برق در حال راه‌اندازی است که بر اساس آن، تا تابستان آینده مشترکانی که در بخش خانگی صرفه‌جویی می‌کنند می‌توانند برق صرفه‌جویی شده را به کارور برق برسانند و در اختیار مشترکان بزرگ که برق مازاد نیاز دارند قرار دهند.