به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فیلم داستانی «سنگ‌ها و انگورها» که چهاردهمین فیلم علی شاه محمدی در مقام کارگردان و محصول مشترک زیگورات فیلم و DOCNOMADS است در روزهای ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر (۴ تا ۶ مهر) در سینما جیرونای بارسلون (Cineme Girona) در قالب جشنواره بین المللی فیلم سفر (Travel Film Awards) در اسپانیا روی پرده می‌رود.

این فیلم درباره الن مک کارتی است که بعد از ترک آمریکا در آغاز جوانی، پس از سال ها مسافرت و گشت و گذار در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، در سال های بعد از شصت سالگی آرامش را در روستای کوچک مینیو در پرتغال یافته و همراه لوئیش، یکی از مردان محلی آنجا در خانه ای که به دست خود ساخته اند، زندگی می کند.

تهیه کننده و کارگردان این فیلم علی شاه محمدی است. او فارغ التحصیل کارگردانی فیلم از دانشگاه سنت لوکاس بروکسل، درام از دانشگاه هنر و فیلم تئاتر بوداپست و تدوین از دانشگاه تکنولوژی و علوم انسانی لوزافونای لیبسون است.

عوامل سازنده این فیلم عبارتند از کارگردان و تدوین: علی شاه محمدی، تصویربرداران: علی شاه محمدی، آراگون یائو و آئودی اِر، صدابردار: سرینی ردی، با حضور: الن مک کارتی، تهیه کننده: زیگورات فیلم و داک نومدز.