پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: مدیران سه شرکت بزرگ نفتی استان به اتهام قاچاق سوخت جریمه سنگین شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: این سه شرکت با جعل اسناد و فاکتورهای صوری قصد صادرات غیرقانونی سوخت تحت عنوان حلّال ۴۰۲ داشتند.
وی گفت: بر اساس حکم دادگاه هر شرکت به ۶ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: مدیران عامل و یک متهم دیگر، هر یک به هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جریمه و در مجموع حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال محکومیت مالی پرداخت میکنند.
بیشتر بخوانید؛ صدور حکم قطعی ۴ متهم اصلی شبکه قاچاق سوخت در هرمزگان
قهرمانی گفت: متهمان اصلی به ۱۷ سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: محصولات کشف شده نیز ضبط و به شرکت پخش فرآوردههای نفتی تحویل داده شد.