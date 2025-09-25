به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: این سه شرکت با جعل اسناد و فاکتور‌های صوری قصد صادرات غیرقانونی سوخت تحت عنوان حلّال ۴۰۲ داشتند.

وی گفت: بر اساس حکم دادگاه هر شرکت به ۶ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: مدیران عامل و یک متهم دیگر، هر یک به هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جریمه و در مجموع حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال محکومیت مالی پرداخت می‌کنند.

قهرمانی گفت: متهمان اصلی به ۱۷ سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: محصولات کشف شده نیز ضبط و به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.