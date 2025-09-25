پخش زنده
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی کشتی، ۴ داور بین المللی ایران را برای قضاوت در بازیهای آسیایی جوانان - بحرین و بازیهای کشورهای اسلامی - عربستان دعوت کرد.
بر این اساس؛ محمد مصلایی پور و مهدی بشیرزاده داوران درجه S۱ در بازیهای آسیایی جوانان که آبان در بحرین برگزار میشود، قضاوت خواهند کرد و نیما صادقی داور درجه S۱ و حسام امامی داور درجه یک بین المللی نیز برای قضاوت در بازیهای کشورهای اسلامی که آبان در عربستان برگزار میشود، دعوت شدهاند.