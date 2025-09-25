پخش زنده
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، اقدام سه کشور اروپایی عضو برجام برای فعالسازی مکانیسم ماشه (اسنپبک) را غیرقانونی، ناموجه و تحریکآمیز توصیف کرد و هشدار داد که مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام، برعهده آمریکا و تروئیکا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا صبوری در این یادداشت که در خبرگزاری ایتالیایی آدنکرونوس منتشر شد نوشت: جمهوری اسلامی ایران همواره گفتوگو و تعامل را بهترین ابزار برای حل و فصل اختلافات و تقویت همکاریها برای رسیدن به صلح، امنیت و رفاه میداند. در این راستا نیز تاکنون هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است. در این چارچوب ایران در ژوئن ۲۰۲۵ در حال مذاکره با آمریکا و طرفهای اروپایی برای رسیدن به توافق هستهای مبتنی بر احترام و منافع متقابل بود که از سوی اسرائیل - دارای بمب هستهای و عدم عضویت در NPT است- با همدستی آمریکا مورد تجاوز غیرقانونی قرار گرفت.
وی یادآور شد: مقاومت ایران در چارچوب دفاع مشروع (Self defense) در برابر تجاوز ۱۲ روزه باعث شد که متجاوزان درخواست آتش بس نمایند و ایران نیز پاسخ به حملات متجاوزان را متوقف کرد. این جنگ نشان داد که برنامه هستهای صلحآمیز ایران نه با بمباران از بین خواهد رفت، نه با تحریم متوقف میشود و نه از مسیر غیرقانونی منحرف خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی پایبند است، اما تنها بر اساس منافع و معیارهای خود تصمیم خواهد گرفت.
سفیر کشورمان در این یادداشت اضافه کرد: جالب آن که سه کشور اروپایی بعد از تجاوز ۱۲ روزه رژیم اسرائیل، به جای محکومیت متجاوز، در اقدامی ستیزهگرانه، باجگیرانه و فاقد مبنای حقوقی و حسن نیت مکانیزم حل و اختلافات ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ موسوم به اسنپ بک را کلید زدند. این در حالی است که تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران مورد حملات غیر قانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و آسیب دیدهاند؛ حملاتی که آشکارا منشور ملل متحد را نقض کرده، صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره انداخته و بنیانهای رژیم عدم اشاعه را به شدت تضعیف نموده است.
وی خاطر نشان کرد: پیگیری روند بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران، بدون اجماع و علیرغم مخالفت جدی تعدادی از اعضای شورای امنیت صورت گرفته و به طور مستقیم اعتبار شورای امنیت و رژیم عدم اشاعه (NPT) را تضعیف میکند. با این وجود جمهوری اسلامی ایران در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تفاهمی جدید دست یافت تا چالشهای ناشی از حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هستهای خود را بر طرف سازد و مسیر شفافیت و همکاری را تداوم بخشد. این اقدام سازنده با وجود استقبال بینالمللی، از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی نادیده گرفته شد.
صبوری افزود: حتی کایا کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ملاقاتی که در دوحه با وزیر خارجه ایران داشت، از تهیه یک نقشه راه برای حل موضوعات هستهای و ویژه عدم فعال کردن مکانیزم اسنپ بک در صورت تفاهم ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی استفاده کرده بود، اما گویا پس از توافق ایران و آژانس، باز هم سه کشور اروپایی با دستوراتی که از واشنگتن دریافت کردهاند، این روند را نادیده گرفتهاند.
وی تصریح کرد: امروز همگان اذعان دارند که برنامه هستهای صلحآمیز ایران مبتنی بر خواست و اراده ملت ایران برای پیشرفت و توسعه علمی و فناورانه است و ملت ایران در این مسیر مصمم است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر پیگیری منافع و حقوق خود، از جمله از مجرای دیپلماسی، حق پاسخگویی متناسب به هر اقدام غیرقانونی را محفوظ میدارد.
سفیر کشورمان با بیان اینکه «اقدام سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای تکمیل فرایند اقدامی غیرقانونی، ناموجه و تحریکآمیز است و روندهای دیپلماتیک جاری را به شدت تضعیف میکند» هشدار داد: مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام، در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامههای لغو شده شورای امنیت علیه ایران شود، برعهده آمریکا و سه کشور اروپایی است که با تحریف واقعیتها و طرح ادعاهای بیاساس، برخی کشورهای غیر دائم عضو شورای امنیت را نیز برای همراهی کردن با خود تحت فشار قرار دادهاند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از تمامی اعضای فعال جامعه بینالمللی میخواهد این اقدام غیر قانونی را مردود دانسته و از هر گونه مشروعیتبخشی به آن خودداری نمایند. آنچه امروز در معرض خطر قرار گرفته، نه تنها آینده برجام، بلکه اعتبار و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسداری از صلح و امنیت بینالمللی است.
صبوری تاکید کرد: اگرچه قطعنامهای که رئیس شورای امنیت (کره جنوبی) برای بازگرداندن تحریمها به رأی گذاشت، یک اقدام رویهای بوده و هنوز فرصت برای دیپلماسی، همان ابتکاری که اروپاییها پیشتر ارائه کرده بودند، باقی است، در عین حال گزینههای ایران در صورت بازگشت تحریمها روی میز است.