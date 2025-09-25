به مناسبت هفته دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور گلزار شهدای بجنورد با حضور مردم و مسئولین غبار روبی و عطر افشانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛مراسم گلباران گلزار شهدای بجنورد، امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور مسئولان استانی برگزار شد، مردم و مسئولان به تجدید بیعت با شهدای گرانقدر پرداختند.

استاندار خراسان شمالی، نماینده ولی فقیه، فرماندهان نظامی و انتظامی، و جمعی از مسئولان استانی در کنار مردم، در این مراسم حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در آیین مهمانی لاله‌ها در بجنورد گفت: با دنیایی که قابل اعتماد نیست طرف هستیم.

وی افزود: ایران اسلامی در مذاکرات برجام به تعهدات خود عمل کرد، اما در مقابل آمریکا این معاهده را پاره کرد و اروپا هم به تعهدات خودش پایبند نمانده امروز در کمال تعجب ایران را به عدم تعهد متهم می‌کنند.