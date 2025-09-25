گاندوها فردا به دیدار آلومینیوم اراک می روند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان فردا جمعه 4 مهر ماه از ساعت 18:30 در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه فولادشهر میزبان تیم آلومینیوم اراک است .

میثم حیدری این دیدار را قضاوت خواهد کرد و صادق رستمی، سامان سحاب‌منش و میثم عباسپور وی را در این امر همراهی می‌کنند.

مرتضی منصوریان و بهمن عبدالهی نیز از داوران VAR هستند.

ذوب آهن هم اکنون با کسب ۴ امتیاز در رده دهم جدول رده‌بندی قرار دارد و آلومینیوم نیز با ۳ امتیاز دوازدهم است.