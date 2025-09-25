پخش زنده
تیم فوتبال ذوب آهن فردا در فولادشهر از آلومینیوم اراک میزبانی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان فردا جمعه 4 مهر ماه از ساعت 18:30 در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه فولادشهر میزبان تیم آلومینیوم اراک است .
میثم حیدری این دیدار را قضاوت خواهد کرد و صادق رستمی، سامان سحابمنش و میثم عباسپور وی را در این امر همراهی میکنند.
مرتضی منصوریان و بهمن عبدالهی نیز از داوران VAR هستند.
ذوب آهن هم اکنون با کسب ۴ امتیاز در رده دهم جدول ردهبندی قرار دارد و آلومینیوم نیز با ۳ امتیاز دوازدهم است.