وزیر نیرو در لرستان گفت: با توجه به ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور به حدود هفت هزار مگاوات افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عباس علی‌آبادی امروز سوم مهرماه در آیین افتتاح آبرسانی به ۷۲ روستای لرستان گفت: با توجه به ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور به حدود هفت هزار مگاوات افزایش می‌یابد و ظرفیت تولید انرژی حرارتی نیز به پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی هدف از این اقدامات را افزایش تولید بدون افزایش مصرف کل انرژی و جلوگیری از بالارفتن شدت انرژی عنوان کرد.

وزیر نیرو گفت: دولت در راستای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود دسترسی به آب شرب، بودجه آبرسانی استان‌ها را از ۱۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۵ میلیارد تومان افزایش داد تا طرح‌های بیشتری در روستا‌ها و مناطق محروم اجرایی شود.

آقای علی آبادی همچنین بحران آب را بزرگترین چالش پیش روی کشور دانست و با تأکید بر کاهش مصرف و مدیریت بهینه منابع، از برنامه‌های گسترده دولت برای افزایش تولید انرژی و توسعه زیرساخت‌های آب و برق خبر داد.

وی با بیان اینکه ایران با شرایطی وخیم‌تر از متوسط منطقه مواجه است، افزود: پنج سال خشکسالی اخیر تأثیرات جبران‌ناپذیری بر منابع آبی گذاشته است بنابراین یک سال نرمال بارندگی نمی‌تواند خسارات پنج سال را جبران کند و مردم باید برای مصرف بهینه آماده باشند.

وزیر نیرو، کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع آب و انرژی را از راه‌های مقابله با بحران دانست و با اشاره به تجربه توسعه دانش و مدیریت منابع، گفت: دانش واقعی، توانایی تشخیص تفاوت‌های اساسی میان منابع و استفاده بهینه از آنها است.

علی‌آبادی به افتتاح ۵۰۰ طرح آبرسانی امسال در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها تا پایان امسال در سراسر کشور افتتاح و عملیات اجرایی تعداد زیادی طرح دیگر نیز آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: از زمان تصدی وزارت نیرو هیچ تغییری در تخصیص‌ها ایجاد نشده و تمامی منابع طبق قانون تقسیم و توزیع شده، چون بررسی‌های لازم برای هرگونه جاجایی احتمالی در تخصیص‌ها انجام می‌شود.

وزیر نیرو همچنین به آغاز مطالعات و اجرای دو سد جدید در لرستان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها با هدف توسعه منابع آب و تأمین نیاز‌های آبی استان در دستور کار قرار دارند.