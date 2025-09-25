به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل هلال احمر آذربایجانغربی گفت : امروز گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پیکان در گردنه دوآب محور پیرانشهر _ نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۶ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی نقده منتقل شدند.