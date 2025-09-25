پخش زنده
در راستای اجرای طرح ملی خط لوله انتقال گاز در محدوده کلارآباد تا غرب شهرستان چالوس، از ساعت ۲۲ شنبه تا دوشنبه احتمال افت فشار یا قطع گاز در برخی مناطق وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به اطلاع مشترکین محترم گاز طبیعی در شهرستانهای عباسآباد، کلاردشت و چالوس میرساند که در راستای اجرای طرح ملی خط لوله انتقال گاز در محدوده کلارآباد تا غرب شهرستان چالوس، عملیات تزریق گاز به خط جدید از ساعت ۲۲:۰۰ روز شنبه ۵ مهرماه آغاز شده و تا ۷ مهرماه ادامه خواهد داشت.
با وجود پیشبینیهای فنی و تمهیدات لازم، در این بازه زمانی احتمال افت فشار یا قطع گاز در مناطق کلارآباد، هچیرود، نمکآبرود، کلاردشت و مرزنآباد وجود دارد.
در همین راستا، اعمال محدودیت مصرف برای مشترکین پرمصرف از جمله صنایع، ادارات، مراکز تجاری و جایگاههای CNG نیز در دستور کار شرکت گاز قرار گرفته است.
از تمامی هماستانیهای عزیز تقاضا میشود با صرفهجویی حداکثری در مصرف گاز بهویژه در ساعات اوج مصرف، پرهیز از استفاده غیرضروری وسایل گازسوز و همکاری در مدیریت مصرف، شرکت گاز را در اجرای موفق این طرح ملی یاری نمایند.
همچنین توصیه میشود مشترکین در این مدت، شیرهای وسایل گازسوز را بسته نگه دارند و از دستزدن به کنتور و رگلاتور خودداری کنند.