به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی از اجرای ۲۳۹ طرح آبرسانی و فاضلاب در سطح شهرها و روستاهای استان طی سال مالی ۱۴۰۳ خبر داد.
مجتبی نجفی با اشاره به اهداف این طرح اظهار داشت: اجرای این طرحها در راستای وظایف قانونی شرکت و با هدف تکمیل طرح های آبرسانی، جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و همچنین تأمین پایدار و سالم آب شرب شهری و روستایی انجام شده است.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران در واحدهای ستادی و شهرستانی، کلیه اعتبارات استانی و ملی ابلاغی به این شرکت در موعد مقرر جذب و به ثمر نشست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرحهای مربوط به اعتبارات سال مالی ۱۴۰۴ خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها طبق برنامهریزیهای از پیش تعیینشده آغاز شده و در مسیر خدمترسانی به شهروندان استان ادامه خواهد داشت.