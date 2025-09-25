مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی از اجرای ۲۳۹ طرح آبرسانی و فاضلاب در شهر‌ها و روستا‌های استان در سال مالی ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی از اجرای ۲۳۹ طرح آبرسانی و فاضلاب در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان طی سال مالی ۱۴۰۳ خبر داد.

مجتبی نجفی با اشاره به اهداف این طرح اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها در راستای وظایف قانونی شرکت و با هدف تکمیل طرح های آبرسانی، جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و همچنین تأمین پایدار و سالم آب شرب شهری و روستایی انجام شده است.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران در واحد‌های ستادی و شهرستانی، کلیه اعتبارات استانی و ملی ابلاغی به این شرکت در موعد مقرر جذب و به ثمر نشست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرحهای مربوط به اعتبارات سال مالی ۱۴۰۴ خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها طبق برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌شده آغاز شده و در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان استان ادامه خواهد داشت.