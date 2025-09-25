پخش زنده
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در یادواره شهدای میاندورود با اشاره به جنگ دوازدهروزه اخیر، رهبری را سپر ملت در بزنگاههای تاریخی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اوحدی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در بیستوششمین یادواره سرداران و ۲۳۲ شهید شهرستان میاندورود که در روستای سیاهچنار بخش گهرباران برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: رهبری در بزنگاههای تاریخی خودشان را سپر ملت و کشور میکنند.
وی با اشاره به جنگ دوازدهروزه اخیر افزود: دشمن آمده بود ارزشهای ما را هدف قرار دهد و به دنبال تجزیه کشور بود. این جنگ از نظر عمق جنایت، به مراتب سنگینتر از دوران دفاع مقدس بود؛ در آن، زندانها بمباران شدند و جان مردم، دانشمندان هستهای و فرماندهان هدف قرار گرفت.
اوحدی با بیان اینکه امروز نیز از گردنههای سخت عبور خواهیم کرد، گفت: در جنگ تحمیلی، همه اقوام و ادیان با احساس دین در کنار هم ایستادند و وحدت، عامل عزت و اقتدار ملی شد.
وی با اشاره به گسست نسلی بهعنوان یکی از مصیبتهای امروز جامعه، گفت: دشمنان تلاش میکنند فکر، روح و روان مردم را هدف قرار دهند؛ ریزپرندههای امروز، ذهنها را نشانه گرفتهاند.
رئیس بنیاد شهید همچنین با اشاره به تعبیر «مکتب سلیمانی» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: این تعبیر نشاندهنده هژمونی چندبعدی حاج قاسم در حل مسائل نظامی و اخلاقی بود. شهدای مازندران نیز با خلق حماسه خانطومان، نقش تعیینکنندهای در دفاع از حریم اهلبیت ایفا کردند.
اوحدی افزود: مازندران در جنگ تحمیلی دوزاده روزه ۴۴ شهید داشت، عمق جنایت جنگ دوزاده روزه به مراتب بیشتر از دوران هشت ساله دفاع مقدس بود.