پخش زنده
امروز: -
احتمال بارش پراکنده باران در نواحی مرتفع استان اصفهان از اوایل هفته آینده دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از بعدازظهر روز شنبه پنجم مهر افزایش ابر و در نواحی مستعد و مرتفع به ویژه در نیمه غرب و شمال غرب استان شامل خوانسار، گلپایگان و میمه احتمال بارش پراکنده باران وجود دارد.
مینا معتمدی افزود: همچنین آسمان دیگر مناطق استان تا اواسط هفته پیش رو صاف تا قسمتی ابری است و در ساعات بعدازظهر وزش باد پیشبینی میشود.
وی گفت: از روز شنبه شدت وزش باد افزایش یافته و در برخی ساعات عصر و اوایل شب گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک انتظار میرود.
معتمدی با اشاره به افزایش یک تا ۲ درجهای دما در ۲۴ ساعت آینده، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی ادامه داد: لنجان امروز با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان است.