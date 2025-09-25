به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرهنگ" شيخ زاهدي گفت: در پي شکايت فردي از اهالي يک روستا مبني بر اينکه با گذاشتن آگهي فروش چند راس گاو در سايت ديوار، سه نفر تحت عنوان خريدار پس از دريافت اين احشام به وي رسيد جعلي ارائه داده اند، موضوع تحت بررسي پليس آگاهي قرار گرفت.

وي افزود: در اين راستا ماموران پليس آگاهي با پيجويي هاي تخصصي اين فرد را در حالي که به همين شيوه در صدد کلاهبرداري از فردي ديگر در يکي از روستاهاي دوردست شهرستان بود شناسايي و دستگير کردند.

فرمانده انتظامي زرند گفت: طي بررسي سامانه هاي تشخيص هويت و استعلام سوابق انتظامي نيز مشخص شده اين فرد داراي سوابق متعدد کلاهبرداري با سوء استفاده از سايت ديوار در استان هرمزگان و کرمان بوده که با دستگيري وي از ادامه کلاهبرداري هاي وي جلوگيري شد.