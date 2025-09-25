پخش زنده
کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و پیگیری مطالبات مردمی اولویت دستگاه قضایی در آذربایجانغربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در مهاباد کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و پیگیری مطالبات مردمی را اولویت دستگاه قضا دانست و بر تسریع خدمت رسانی و حل و فصل پروندههای های قضایی تأکید کرد.
ناصر عتباتی افزود: درکنار پیگیری پروندههای قانونی و مشکلات مردم، پروندههای مهمی را با حضور مسئولان مربوطه برای حل آنها بررسی کردیم که یکی از اولویتهای قوه قضاییه تسریع در روند بررسی و پیگیری مشکلات مردمی است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، در ادامه عملکرد شعبههای مختلف دادگستری در امر رسیدگی به پروندههای قضایی را بررسی کرد.