به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در مهاباد کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری مطالبات مردمی را اولویت دستگاه قضا دانست و بر تسریع خدمت رسانی و حل و فصل پرونده‌های های قضایی تأکید کرد.

ناصر عتباتی افزود: درکنار پیگیری پرونده‌های قانونی و مشکلات مردم، پرونده‌های مهمی را با حضور مسئولان مربوطه برای حل آنها بررسی کردیم که یکی از اولویت‌های قوه قضاییه تسریع در روند بررسی و پیگیری مشکلات مردمی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، در ادامه عملکرد شعبه‌های مختلف دادگستری در امر رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بررسی کرد.