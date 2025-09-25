پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفتهی دفاع مقدس گلزار شهدای بندرعباس غبار روبی وعطر افشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید پیمان با آرمانهای شهدا برگزار شد.
وی گفت: از مستند شهیده فاطمه نیک نیز رونمایی شد.
این مستند با همکاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان تهیه شده است.
شهیده فاطمه نیک در نهم مرداد سال ۶۶ در مکه مکرمه به دست آل سعود به شهادت رسید.
بیشتربخوانید: اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه در بندرلنگه به مناسبت هفته دفاع مقدس
همچنین از سه کتاب کبوتر حرم،ای میهن و ما همه با هم گریه کردیم هم رونمایی شد.
موضوع این کتابها درباره زندگینامهی شهدای هرمزگان ا