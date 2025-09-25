به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا برگزار شد.

وی گفت: از مستند شهیده فاطمه نیک نیز رونمایی شد.

این مستند با همکاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان تهیه شده است.

شهیده فاطمه نیک در نهم مرداد سال ۶۶ در مکه مکرمه به دست آل سعود به شهادت رسید.

همچنین از سه کتاب کبوتر حرم،‌ای میهن و ما همه با هم گریه کردیم هم رونمایی شد.

موضوع این کتاب‌ها درباره زندگینامه‌ی شهدای هرمزگان ا