یادواره مادران پرچمدار به مناسبت هفته دفاع مقدس، با حضور مادران و خانواده شهدای دفاع مقدس هشت ساله و دوازده روزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌یادواره مادران پرچمدار با عنوان زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه، برگزار و در آن از ایثار، صبر، فداکاری و نقش آفرینی مادران و همسران شهدا قدردانی شد.

روایتگری خانواده سردار شهید ایزدی، شهید احسان قاسمی و دیگر بانوان با محوریت نقش آفرینی زنان در طول هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه از برنامه‌های مراسم یادواره مادران پرچمدار بود.