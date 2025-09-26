جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به سخنان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در سازمان ملل تاکید کرد: مقاومت حق طبیعی و مسلم ملت فلسطین است و سلاح مقاومت، به هیچ وجه قابل حذف و تسلیم کردن نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد پیرو سخنرانی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل از طریق ویدیو کنفرانس، این موارد را مورد تاکید قرار می‌دهد:

مقاومت فلسطین، مسئولیتی ملی و اخلاقی است که مشروعیت آن از مردم مقاوم و استوار فلسطین و حق طبیعی آنها در مقاومت علیه اشغالگری گرفته می‌شود؛ حقّی که توسط قوانین و معاهدات بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. ما به‌طور مطلق همسویی رئیس تشکیلات خودگردان با روایت جعلی رژیم صهیونیستی که تلاش دارد مقاومت را با اتهام هدف قرار دادن غیرنظامیان لکه‌دار کند، رد می‌کنیم.

تمامی تلاش‌ها برای تحمیل حاکمیت بر ملت فلسطین یا دخالت در اراده ملت محکوم به شکست است. همچنین، اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان مبنی بر اینکه حماس نقشی در حاکمیت نخواهد داشت، تجاوزی آشکار به حق مردم اصیل فلسطین در تعیین سرنوشت خود و انتخاب رهبرانش است و نشانه‌ای از پذیرش غیرقابل قبول دیکته‌ها و پروژه‌های خارجی محسوب می‌شود.

ما تأکید می‌کنیم تا زمانی که اشغالگری بر سرزمین و جان مردم ما سایه افکنده، نمی‌توان به سلاح مقاومت دست‌درازی کرد یا آن را تسلیم کرد، خصوصاً در شرایطی که مردم ما در نوار غزه تحت جنگ نسل‌کشی گسترده قرار دارند و شهرک‌نشینان مسلح و ارتش اشغالگر مرتکب جنایات و تجاوزات بی‌رحمانه علیه غیرنظامیان در کرانه باختری اشغالی می‌شوند.

تنها راه حفاظت از آرمان ملی فلسطین و مقابله با پروژه‌های اشغالگران فاشسست که هدفشان نسل‌کشی و کوچ مردم ما در غزه، الحاق کرانه باختری و یهودی‌سازی قدس و مسجد الاقصی است، وحدت و توافق ملی بر برنامه‌ای جامع برای مبارزه با اشغالگری صهیونیستی است، تا آرمان‌های مردم ما در زمینه آزادی، بازگشت و برپایی کشور فلسطین به پایتختی قدس محقق شود.