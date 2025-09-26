پخش زنده
مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش دورههای مهندسی فناوری، کارشناسی حرفهای، کاردانی فنی و کاردانی حرفهای نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۴ برای بار سوم تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام رشته محلهای جدید مهلت پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» و دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تا دوشنبه ۷ مهر تمدید شد.
در پی انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ در ۱۸ شهریور و اطلاعیه تمدید و اصلاحات دفترچه در تاریخهای ۲۴ شهریور و اول مهر ، فرصت جدیدی برای داوطلبان در نظر گرفته شد.
با توجه به اعلام رشتهمحلهای جدید و اصلاحات (به شرح مندرج در ذیل اطلاعیه در سایت سازمان سنجش)، آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نکردهاند، میتوانند تا پایان روز دوشنبه ۷ مهر برای ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام کنند؛ لذا متقاضیان میتوانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش مذکور و اطلاعیههای فوق، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و برای ثبتنام و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای ثبتنام و انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز دوشنبه ۷ مهر برای مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
فایل رشته محلهای جدید و اصلاحات برنامه پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ و فایل رشته محلهای جدید و اصلاحات برنامه پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفهای دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.