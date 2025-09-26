هواشناسی هرمزگان برای امروز افزایش باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس پیش بینی کرده و دریا در این مناطق متلاطم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعت های صبح تا ظهر امروز با افزایش باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وضعیت دریا در این مناطق متلاطم خواهد شد؛ بنابراین توصیه می‌شود شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی برای رفت و آمد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، در طول روز هوا در سواحل و جزایر همراه با غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در ساعت های بعد ازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر همراه با بارش پراکنده باران و رعد و برق محتمل است. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات شرقی و شمالی خودداری شود.

بیشتر بخوانید؛ وزش باد‌های جنوب شرقی و تلاطم خلیج فارس

به لحاظ دمایی، از فردا ۵ مهر، افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر مناطق استان پیش بینی می‌شود.