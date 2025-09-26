پخش زنده
همزمان با هفته گردشگری ۲۹ طرح با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیار دتومانی در خراسان جنوبی افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با هفته گردشگری ۲۹ طرح شامل بومگردی، مجتمعهای گردشگری و زیرساختهای مربوط به این حوزه با سرمایهگذاری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان در استان افتتاح میشود.
برآبادی با اشاره به اینکه از این میزان ۱۳ طرح گردشگری با سرمایهگذاری بخش خصوصی و اعتبار بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان با اشتغالزایی مستقیم برای ۳۰ نفر در این هفته افتتاح میشود افزود: این طرح ها شامل بومگردیهای پراکنده در استان، دو مجتمع گردشگری در بیرجند و طبس و یک اردوگاه گردشگری است.
وی گفت: همچنین ۱۶ طرح زیرساختی با سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی استان و اعتبار حدود ۹۴ میلیارد تومان افتتاح میشود که عمدتا مربوط به آسفالت، روشنایی، برقرسانی و تکمیل زیرساختهای گردشگری است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: اجرای ۲۷ برنامه فرهنگی، جشنواره و رویداد متنوع شامل جشنوارهها، کارگاهها و مسابقه با محور گردشگری و تحول پایدار از پنج تا ۱۱مهر ،اجرای برنامه گردشگری کودک و گردشگری معلولین با همکاری بهزیستی برای اولین بار در شهرستانهای طبس و بیرجند، برگزاری جشنواره عشایری در شهرستان فردوس، برگزاری میز گردشگری نجوم، برگزاری بوت کمپ گردشگری با همکاری دانشگاه بیرجند و پارک علم و فناوری، برگزاری جشنواره برداشت خرما در نهبندان، جشنواره گردشگری در آبگرم معدنی فردوس، رویدادهای ورزشی و جشنوارههای غذا در شهرستانهای مختلف از جمله برنامه های هفته گردشگری در استان است.