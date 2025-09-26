باستان‌شناسان در تل روباهی کناره مرودشت، شواهدی از تدفین خمره‌ای دوره بانش و لایه فرهنگی جوش کوره کشف کردند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، باستان‌شناسان در جریان پروژه «تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تل روباهی کناره» در شهرستان مرودشت، استان فارس، شواهدی از تدفین خمره‌ای مربوط به دوره بانش (آغاز ایلامی) و لایه فرهنگی متراکم جوش کوره را کشف کردند. این محوطه کمتر از دو کیلومتر جنوب مجموعه جهانی تخت جمشید واقع شده است.

بر اساس اعلام پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این پروژه با مجوز پژوهشگاه و همکاری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به اجرا درآمده است.

فضل‌اله حبیبی، سرپرست هیأت باستان‌شناسی تل روباهی کناره و کارشناس پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، توضیح داد: «هدف از این پروژه شناسایی دقیق محدوده استقرار تل روباهی، تعیین حریم حفاظتی و مستندسازی یافته‌هاست.»

تل روباهی، یکی از استقرارگاه‌های مهم فرهنگی دشت مرودشت است که با دوره بانش مرتبط بوده و در فاصله کمتر از دو کیلومتری جنوب تخت جمشید و حدود ۱.۵ کیلومتری شمال غرب محوطه تل باکون قرار دارد.

این پروژه شامل ایجاد ۱۳ گمانه یک در یک متر در نقاط کلیدی، استفاده از فناوری تصویربرداری هوایی با پهپاد، نقشه‌برداری دقیق با DGPS و تحلیل آزمایشگاهی یافته‌ها است. تاکنون کشف تدفین خمره‌ای و لایه فرهنگی متراکم جوش کوره از مهم‌ترین دستاورد‌های این مرحله بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصور پیشین که محوطه مربعی با ابعاد ۱۰۰ در ۱۰۰ متر بود، تل روباهی کشیدگی شرقی-غربی دارد و ابعاد آن دست‌کم ۲۰۰ متر طول و ۱۰۰ متر عرض است، که نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی بیشتر این محوطه باستانی است.

سرپرست هیأت باستان‌شناسی افزود: «نتایج این پروژه نقش مهمی در حفاظت اضطراری، برنامه‌ریزی حفاظتی و شناخت الگو‌های استقرار انسانی هزاره سوم پیش از میلاد در دشت مرودشت دارد و گامی مؤثر در مستندسازی محوطه‌های ارزشمند ایران است.»