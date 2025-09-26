به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ ابراهیم طاهری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب گفت: این کیفرخواست برای اتهام قاچاق بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر گازوئیل صادر شده است.

دادستان میناب افزود: در نتیجه تکمیل تحقیقات قضایی در خصوص ۱۶۶ نفر از مالکان انبار‌هایی که مبادرت به انباشت میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق در بندرکلاهی کرده بودند، برای این افراد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.

وی گفت: پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در اردیبهشت ماه سال‌جاری، تعداد ۳۰۳ پرونده برای مالکان محل ذخیره سوخت به اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی، آلوده کردن دریا و استفاده غیر مجاز از برق تشکیل شد.

دادستان میناب یادآور شد: بر این اساس پس از پایان تحقیقات قضایی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۶۶ نفر از متهمان صادر و پرونده آنها برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه فرستاده شده است و در صورت محکومیت، مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در انتظار متهمین خواهد بود.

طاهری افزود: پیش از این نیز در خصوص ۲۰ نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر شده است و تحقیقات در خصوص سایر پرونده‌ها به صورت مستمر ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

وی گفت: در خصوص اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت در بندر کلاهی از جمله ۳۰ باب ویلای لوکس متعلق به متهمان نیز بدلی از پرونده آنها تهیه و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان فرستاده شده است.