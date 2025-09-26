امام جمعه مهاباد پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را فصل‌الخطاب نظام اسلامی در مقابله با سلطه‌جویی‌های استکبار جهانی دانست و از مواضع عزتمندانه هیئت دیپلماسی کشور در سازمان ملل تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع این شهرستان گفت: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، فصل‌الخطاب نظام اسلامی در مقابله با زیاده‌خواهی‌ها و سلطه‌جویی‌های استکبار جهانی است.

ماموستا عبدالسلام امامی با تقدیر از سخنرانی عزتمندانه هیئت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، این موضع‌گیری را نشانه‌ای از عزت و اقتدار نظام اسلامی در عرصه بین‌الملل دانست.

وی در ادامه، تحولات اخیر در حمایت از مردم فلسطین را حاصل استقامت و مبارزه جانانه جبهه مقاومت دانست و تاکید کرد که این پیروزی‌ها نتیجه پایداری ملت‌های مظلوم در برابر ظلم و اشغالگری است.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و از دانش‌آموزان خواست تا از فرصت آموزش و یادگیری نهایت استفاده را ببرند. وی همچنین از والدین خواست در هر شرایطی بر روند تحصیلی فرزندانشان نظارت داشته باشند.

ماموستا امامی از معلمان و آموزگاران به‌دلیل تلاش‌های مستمر در مسیر تعلیم و تربیت قدردانی کرد و با تجلیل از نیکوکاران در کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت، بر لزوم حمایت اقشار متمکن از خانواده‌های نیازمند برای جلوگیری از ترک تحصیل فرزندان آنها تاکید کرد.