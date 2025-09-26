پخش زنده
امامان جمعه و خطبای شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای مختلف هرمزگان، در خطبههای این هفته با تاکید بر حفظ دستاوردهای صنعت هستهای، هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرعباس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شیخ محمدصالح مهجور، خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: اصلاح جامعه نیازمند علم آموزی است و بدون علم و دانش نسل خوبی برای آینده تربیت نمیشود.
** خطبههای نماز جمعه میناب
امام جمعه میناب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دستور صریح قرآن بر ضرورت آمادگی و تجهیز کشورهای اسلامی در برابر دشمنان است.
آیت الله محسن ابراهیمی افزود: دفاع مقدس مبنای قرآنی دارد و بی توجهی به آمادگی شکست جامعه اسلامی را بدنبال دارد.
** خطبههای نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام والمسلمین علی اکبر کیخا امام جمعه شهرستان بندرلنگه گفت: ایران با غنیسازی تا ۶۰ درصد و بدون ساخت سلاح، جزء ده کشور برتر هستهای جهان است و دشمنان با بهانهجویی قصد تضعیف ایران را دارند، اما ملت زیر بار ظلم نمیرود.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ محمد دهقان خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه گفت: خداوند در قرآن کریم، پس از بیان حق خود، بلافاصله به حق والدین اشاره کرده و آن را همسنگ با اطاعت از خویش قرار داده است.
** خطبههای نماز جمعه قشم
حجتالاسلام و المسلمین حاجبی امام جمعه شهرستان قشم گفت: گزارش وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، یک تحقیر تاریخی برای صهیونیستها بود که هم آنها را بیآبرو کرد و هم فتح بزرگ اطلاعاتی و امنیتی را به ملت ایران هدیه داد.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت قشم
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم با قدردانی از دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی با اشاره به عملیات موفقیتآمیز دستگیری سارقان مسلح طلافروشی درگهان گفت: این اقدام سریع و قاطع، ادامه همان مسیر ایثار و فداکاری برای تأمین امنیت و آرامش مردم است.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجت الاسلام و المسلمین بارانی امام جمعه شهرستان رودان اقتدار ملی را تنها راه حفظ حیات عزتمندانه در دنیای فعلی دانست و گفت: اتحاد و انسجام ملی زمینه ساز امنیت، عزت نفس ملی و پیشرفت همه جانبه کشور است.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: هرگونه مذاکره با آمریکا عملا به عنوان تحمیل تلقی میشود چراکه طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکره را تعیین کرده است، پس نباید بار دیگر به آنها اعتماد کنیم
** خطبههای نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان با تأکید بر ضرورت حمایت از ایثارگران و خانوادههای آنان گفت: یکی از مطالبات به حق ایثارگران عزیز، اشتغال فرزندانشان است و از مسئولان استان و شهرستان انتظار میرود برای تحقق این موضوع اقدام عملی و فوری انجام دهند.
** خطبههای نماز جمعه جاسک
حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک با تأکید بر اینکه مذاکره با آمریکا چیزی جز تحمیل و ضرر برای کشور ندارد گفت: تجربه برجام نشان داد آمریکا بدعهد و غیرقابل اعتماد است.
** خطبههای نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه شهرستان سیریک با گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت: نشان دادن تصاویر شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در سازمان ملل توسط رئیس جمهور، نمایش نسخهی مقاومت به جهانیان بود.
** خطبههای نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد گفت: موفقیت الگوی زن ایرانی، توهمات تمدن غربی را که خود اسیر نابودی کانون خانواده است را آشکار کرد و این موفقیت، خشم استکبار جهانی را برانگیخته است.
** خطبههای نماز جمعه بندرخمیر
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی کمالی امام جمعه موقت بندرخمیر با توجه به آغاز سال تحصیلی گفت:مسؤلان باید برای پرورش نسل تمدنی وانسان ساز انقلابی به جوانان ونوجوانان اعتماد کرده و از آنها استفاده کنند.
** خطبههای نماز جمعه توکهور وهشتبندی
حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی پورحسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به اینکه در این منطقه از ۸۹ واحد آموزشی فقط ۵ مدرسه نماز خانه دارد گفت: با توجه به نقش مهم و انسانساز نماز در مدارس و واحدهای آموزشی باید ساخت و توسعه نمازخانهها در مدارس جدی گرفته شود.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز با اشاره به سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله، گفت: او به تنهایی یک امت بود و راه و مکتبی را پایهگذاری کرد که امروز همچنان ادامه دارد.