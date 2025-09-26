به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت الله سید محمد غروی گفت: در سال تحصیلی جدید افرادی که برای علم آموزی وارد حوزه علمیه شده اند نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: پذیرش بیش از ۵۰۰ طلبه و دانش اموخته در حوزه‌های علمیه خواهران

وی افزود: با برنامه ریزی و تلاش حوزه های علمیه، اساتید و طلاب بتوانیم سال تحصیلی موفقی را در زمینه های علمی و معرفتی در سطح حوزه های عملیه کشور و به ویژه شهرستان حاجی‌آباد داشته باشیم.

در پایان این مراسم از طلاب و اساتید برتر سال گذشته حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام شهرستان حاجی آباد با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.