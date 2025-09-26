پخش زنده
سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه شهرستان حاجی آباد با حضور آیت الله سید محمد غروی عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور در حوزه علمیه امام جعفرصادق علیه السلام حاجی آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت الله سید محمد غروی گفت: در سال تحصیلی جدید افرادی که برای علم آموزی وارد حوزه علمیه شده اند نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: با برنامه ریزی و تلاش حوزه های علمیه، اساتید و طلاب بتوانیم سال تحصیلی موفقی را در زمینه های علمی و معرفتی در سطح حوزه های عملیه کشور و به ویژه شهرستان حاجیآباد داشته باشیم.
در پایان این مراسم از طلاب و اساتید برتر سال گذشته حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام شهرستان حاجی آباد با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.