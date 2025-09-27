پخش زنده
جلسه کمیته فنی نهال آذربایجانغربی بر توسعه تولید نهال گواهیشده در گلخانههای این استان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه کمیته فنی نهال آذربایجانغربی با حضور کاوند، معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور در ارومیه برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت تولید نهال در استان، ظرفیتها، مشکلات و چالشهای موجود در حوزه تولید نهال مجوزدار مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بر ضرورت حمایت از تولید نهال گواهیشده در فضای بسته (گلخانه) تأکید شد؛ رویکردی که به گفته کارشناسان موجب صرفهجویی در مصرف آب، مدیریت بهتر شرایط اقلیمی، کاهش مخاطرات ناشی از آفات و بیماریها، کوتاهتر شدن دوره تولید و ارتقای کیفیت نهال میشود.
براساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد با هماهنگی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، گروهی از نهالکاران پیشرو آذربایجانغربی از زنجیره تولید نهال و اندامهای تکثیری در استانهای اصفهان، البرز و قزوین بازدید کرده و با دستاوردهای آنها در این حوزه آشنا شوند.