از ابتدای امسال تاکنون تراز تجاری در منطقه آزاد قشم حدود سه برابر بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در این مدت تراز مثبت ۵۹ میلیون دلاری در این منطقه ثبت شده است.
امیرعلی داوود افزود: از ابتدای امسال تاکنون حجم واردات به منطقه آزاد قشم به بیش از ۷۶ میلیون دلار رسید.
وی گفت: این حجم واردات؛۳۰ میلیون دلار کالای همراه مسافر، پنج و نیم میلیون دلار مواد اولیه، ۱۲ و یک دهم میلیون دلار ماشینآلات و تجهیزات و ۲۸ میلیون دلار کالای مصرفی است.
مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم افزود: این واردات بهطور مستقیم در تأمین نیازهای تولیدی، توسعه خطوط صنعتی و حمایت از فعالان اقتصادی نقشآفرینی کرده است.
داوود گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۴ میلیون دلار کالای تولیدی از منطقه آزاد قشم به بازارهای خارج از کشور صادرشده که ۴۰ درصد بیشتر ازمدت مشابه است.