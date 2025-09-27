به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در این مدت تراز مثبت ۵۹ میلیون دلاری در این منطقه ثبت شده است.

امیرعلی داوود افزود: از ابتدای امسال تاکنون حجم واردات به منطقه آزاد قشم به بیش از ۷۶ میلیون دلار رسید.

وی گفت: این حجم واردات؛۳۰ میلیون دلار کالای همراه مسافر، پنج و نیم میلیون دلار مواد اولیه، ۱۲ و یک دهم میلیون دلار ماشین‌آلات و تجهیزات و ۲۸ میلیون دلار کالای مصرفی است.

مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم افزود: این واردات به‌طور مستقیم در تأمین نیاز‌های تولیدی، توسعه خطوط صنعتی و حمایت از فعالان اقتصادی نقش‌آفرینی کرده است.

داوود گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۴ میلیون دلار کالای تولیدی از منطقه آزاد قشم به بازار‌های خارج از کشور صادرشده که ۴۰ درصد بیشتر ازمدت مشابه است.