تختال یا اسلب محصول فولادی است که برای تولید انواع محصولات تخت فولادی مثل ورق، صفحات و در صنعت ماشین‌آلات سنگین استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر عامل کارخانه فولاد هرمزگان گفت: این میزان تولید نسبت به پارسال ۱۸ درصد افزایش داشته است.

علیرضا رحیم افزود: همچنین در این مدت ۹۲۰ هزار تن آهن اسفنجی در این کارخانه تولید شده است.

آهن اسفنجی همان گندله متخلخل است که از احیای مستقیم سنگ‌آهن به دست می‌آید که در صنایع از آن استفاده می‌شود.

وی گفت: به طور میانگین سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تختال و آهن اسفنجی در این کارخانه تولید می‌شود و سومین کارخانه تولید تختال در کشور است.

مدیر عامل کارخانه فولاد هرمزگان افزود: امسال کیفیت محصولات این کارخانه ۲۵ درصد افزایش یافته است.

رحیم گفت: بیش از نیمی از فولاد تولید شده به بازار‌های جهانی مانند جنوب شرق آسیا، هند، شمال آفریقا و جنوب آمریکا صادر می‌شود.

استاندار هرمزگان نیز گفت: استقرار صنایع فولادی در پهنه آبی کشور در اولویت است تا در تولید ملی و افزایش بهره وری نقش مهمی داشته باشد.

محمد آشوری افزود: مطالعاتی هم برای جانمایی صنایع انرژی بر در منطقه مکران در دست بررسی است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان هم که بندرعباس سفر کرده است، گفت: برای توسعه طرح‌های فولادی در هرمزگان ۲۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

سعید زرندی افزود: تکمیل زنجیره‌های صادراتی و ارزش افزوده هم در جنوب کشور در دستور کار است.