به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان بخش کریان گفت: این یادواره با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا و همچنین تقویت روحیه ایثار و شهادت بین جوانان و نوجوانان برگزار شد.

سرگرد پاسدار یعقوب مظاهری افزود: در این مراسم از خانواده شهدا و ۴ رزمنده دفاع مقدس تجلیل شد.