به مناسبت هفته دفاع مقدس یادواره شش شهید بخش کریان شهرستان میناب در حسینیه ١۴ معصوم روستای تلنگ کشتاران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان بخش کریان گفت: این یادواره با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا و همچنین تقویت روحیه ایثار و شهادت بین جوانان و نوجوانان برگزار شد.
سرگرد پاسدار یعقوب مظاهری افزود: در این مراسم از خانواده شهدا و ۴ رزمنده دفاع مقدس تجلیل شد.