به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول گروه جهادی چشم پزشکی وینا گفت: این گروه جهادی خدمات معاینه چشم، درمان تنبلی چشم بخصوص بچه ها، سنجش بینایی چشم، تشخیص آب مروارید و ضعیفی چشم به اهالی دهستان چراغ آباد ارائه دادند.

پرستو فروردین افزود: در این اردوی ۳ روزه بیش از ۵۰۰ نفر از اهالی دهستان چراغ آباد به صورت رایگان ویزیت شدند.

بیشتر بخوانید: ارائه خدمات پزشکی رایگان در مناطق محروم بندرخمیر

سرگرد پاسدار مصطفی نقیب زاده فرمانده حوزه بسیج امام حسن مجتبی (ع) دهستان چراغ آباد نیز گفت: علاوه بر برنامه ویزیت رایگان، برگزاری محفل انس با قرآن و یادواره شهدا از مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دهستان چراغ آباد است.

گروه جهادی چشم پزشکی وینا از سال ۹۵ فعالیت خود را در مناطق محروم استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان اغاز کرده و خدمات چشم پزشکی به مردم ارائه می‌دهد.