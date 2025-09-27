پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛با استقبال خیرخواه سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی، دکتر افشار فتح الهی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران وارد ارومیه شد.
دیدار با استاندار آذربایجان غربی، بازدید از دو واحد صنعتی صادرات محور و حضور در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و نشست با صادر کنندگان استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه از جمله برنامههای سفر یک روزه دکتر فتح الهی و معاونین ایشان به استان آذربایجان غربی است.