به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسم بررسی مشکلات اهالی ۵ روستای آغتپه، قدیم، غیبعلی، داشکسن، حاجی آباد که در مسجد روستای آغتپه برگزار شد. بابیان این مطلب گفت: اتحاد وهمدلی مردم باعث خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان در ابعاد مختلف می‌شود.

او وحدت و همدلی، رامهمترین مانع در برابر نقشه‌های دشمنان و استکبار جهانی عنوان کرد وافزود: وحدت ملت دشمنان را از دستیابی به اهدافشان ناکام می‌گذارد.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی به پیروی از آموزه‌های دینی اشاره کرد وگفت:وحدت به عنوان یکی از توصیه‌های جدی قرآن کریم و دین مبین اسلام شناخته می‌شود و مؤلفه‌های آن با یکپارچگی و تمسک به آیات قرآن شکل می‌گیرد.

در این مراسم بابازاده فرماندار شاهین دژ از اتمام طرح پایگاه جامع سلامت آغتپه خبر داد و گفت با برنامه ریزی‌های بعمل آمده طرح‌های و آسفالت معابر و راه‌های روستایی بزودی آغاز خواهد شد.