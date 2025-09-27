فرماندار ویژه خوی ضمن بررسی آخرین وضعیت ایستگاه راه‌آهن، بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرماندار ویژه خوی صبح امروز در جلسه‌ای با مسئولان راه‌آهن رازی خوی، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایستگاه راه‌آهن، بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی منطقه تأکید کرد.

در ادامه، بازدید میدانی از ایستگاه بابکان با حضور مدیران ذی‌ربط انجام شد.

فرماندار ویژه خوی با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل منطقه، اظهار داشت: وجود ایستگاه راه‌آهن در کنار فرودگاه و سایر زیرساخت‌ها می‌تواند در رونق اقتصادی شهرستان خوی نقش مؤثری ایفا کند.

وی راه‌اندازی سیستم مسافری راه‌آهن را امری ضروری عنوان کرد و افزود: با توجه به هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه، توسعه و تجهیز کامل ایستگاه راه‌آهن خوی اهمیت دوچندانی دارد.

آزاد در ادامه گفت: ایستگاه مسافری می‌تواند در ایام پیک سفر، بار قابل‌توجهی از پایانه مرزی را کاهش داده و به روان‌سازی تردد مسافران کمک کند.

در ادامه این نشست، مشکلاتی از جمله آسفالت ورودی ایستگاه، ضعف آنتن‌دهی اپراتور ایرانسل و نبود لوله‌کشی گاز در منطقه مطرح شد. فرماندار ویژه خوی با صدور دستور ویژه، این مسائل را در دستور کار فوری دستگاه‌های مربوطه قرار داد.

همچنین پس از پایان جلسه، بازدید میدانی از بخش‌های مختلف ایستگاه راه‌آهن خوی با حضور مدیران و مسئولان مربوطه انجام شد تا روند رسیدگی به مشکلات موجود تسریع یابد.