سرپرست شرکت گاز استان زنجان تاکید کرد: با توجه به تفاوت چشمگیر تعرفه بهای گاز مصرفی دوره گرم و سرد سال، در صورت رعایت نکردن الگوی بهینه مصرف تا نیمه آبان، خانوار‌ها با افزایش هزینه گازبها مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛صابری‌فر با بیان اینکه تعرفه‌های تابستانی گاز که تا نیمه آبان‌ماه در صورتحساب مشترکین اعمال می‌شود، بالاتر از تعرفه‌های زمستانی است، افزود: مصرف غیر ضروری گاز در روز‌های پاییزی، علاوه بر هدررفت منابع، می‌تواند به رشد قابل توجه هزینه قبوض منجر شود.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان افزود: در مناطق سردسیر و کوهستانی کشور، استفاده شبانه از پکیج‌ها وسایل گرمایشی اجتناب‌ناپذیر است، اما در طول روز، با گرم‌تر شدن هوا، خاموش کردن به‌موقع وسایل گرمایشی اغلب فراموش می‌شود و همین امر موجب افزایش غیرضروری مصرف گاز می‌شود.

شرفی تصریح کرد: در طول روز که خورشید گرمای کافی ایجاد می‌کند، شهروندان باید نسبت به خاموش کردن وسایل گرمایشی اقدام کرده و از انرژی طبیعی برای گرم نگه داشتن منازل استفاده کنند.