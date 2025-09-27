پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای ماکو از اجرای بیش از ۳۵۰ کیلومتر عملیات راهداری و عمرانی در حوزه استحفاظی منطقه آزاد ماکو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدامین شاطوئی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای ماکو اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود زیرساختهای جادهای، در سال جاری پروژههای متعددی اجرا شده است که از جمله آنها میتوان به روکش آسفالت راه اصلی پلدشت – مرگنلر به طول ۸ کیلومتر و روکش آسفالت راه روستایی پورناک به طول ۵۵۰ متر اشاره کرد.
وی افزود: روکش آسفالت حفاظتی راه روستایی پلدشت – ارس به طول ۱۰ کیلومتر، روکش آسفالت راه روستایی گیریک – حاج حسن در منطقه بورلان به طول ۵ کیلومتر، بهسازی راه روستایی ساختمان به طول ۱.۴ کیلومتر و بهسازی راه روستایی تیکمه – اغبلاغ به طول ۳ کیلومتر نیز از دیگر اقدامات انجامشده در این مدت است.
شاطوئی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تعمیر گاردریل در محورهای مواصلاتی شهرستان پلدشت به طول ۶۰۰ متر، خطکشی مسیرهای مواصلاتی حوزه استحفاظی منطقه آزاد ماکو به طول ۲۰ کیلومتر و همچنین تسطیح و تیغزنی ۲۷۰ کیلومتر از راههای روستایی این منطقه، توسط اداره راهداری و حملونقل جادهای ماکو اجرا شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ماکو با تأکید بر اینکه این اقدامات با هدف افزایش ایمنی، کاهش حوادث جادهای و تسهیل تردد روستاییان صورت گرفته است، تصریح کرد: شنریزی موضعی در راههای روستایی به طول ۷۵ کیلومتر و شانهسازی محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی منطقه آزاد ماکو به طول ۲۰ کیلومتر نیز از دیگر برنامههای این اداره در راستای ایمنسازی جادهها بوده است.